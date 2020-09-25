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Haberler Galeri 2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

DGS taban tavan puanlar ve boş kontenjanlar listesi yayımlandı. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler aralığında tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler, taban puanlar ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2020 DGS tercihlerine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS üniversite dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2020 DGS taban tavan puanlar ve kontenjanlar listesi...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:17
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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

DGS taban puanlar ve kontenjanlar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 DGS tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin dikey geçiş bölümleri ve kontenjanları belli oldu.Merkezi yerleştirme ile dikey geçiş yapılacak programlar ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS üniversite dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2020 DGS taban tavan puanlar ve kontenjanlar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. 25 Eylül'de başlayan tercih işlemleri, 2 Ekm 2020 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

DGS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR

Dikey geçiş yapılacak lisans bölümleri ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte belli oldu. Aşağıdaki linklere tıklayarak, merkezi yerleştirme ile geçiş yapılacak bölümler ile ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılacak lisans programlarına erişebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (MERKEZİ YERLEŞTİRME)

DGS TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR (ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE)

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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler.Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.