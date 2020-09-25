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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
DGS taban tavan puanlar ve boş kontenjanlar listesi yayımlandı. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Bu tarihler aralığında tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler, taban puanlar ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2020 DGS tercihlerine ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS üniversite dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2020 DGS taban tavan puanlar ve kontenjanlar listesi...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:58Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:17
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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
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13
2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!
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2020 DGS taban tavan puanları ve boş kontenjanlar: ÖSYM DGS üniversite dikey geçiş bölümleri listesi!