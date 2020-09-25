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Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? MEB tarafından 2020-2021 1. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrencilerin sınava katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Yeni döneme ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 15:06
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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladı. Eğitimini açık eğitim üzerinden devam ettiren öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Henüz kayıt işlemlerini yapamayan öğrenciler, kayıtların hangi tarihlerde biteceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Kayıt yenileme başvuruları 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp 11 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)