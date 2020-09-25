AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başladı. Eğitimini açık eğitim üzerinden devam ettiren öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Henüz kayıt işlemlerini yapamayan öğrenciler, kayıtların hangi tarihlerde biteceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile detaylar belli oldu. Peki, 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...