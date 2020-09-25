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Açık lise öğrencileri dikkat! 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?
AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? MEB tarafından 2020-2021 1. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek öğrencilerin sınava katılabilmeleri için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Yeni döneme ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 15:00Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 15:06