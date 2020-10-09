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KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Koronavirüs nedeniyle Ağustos ayında gerçekleştirilen KYK başvuruları ertelendi. Üniversite kayıtlarının sonlanmasının ardından öğrenciler başvuruların yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Evlerinden uzakta eğitimini sürdürecek öğrenciler başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 19:00Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 19:06