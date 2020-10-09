2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Öğrenciler ve veliler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika KYK açıklamasını bekliyor. Yeni dönemde üniversitelerin online olması kafaları karıştırıyor. Günlük koronavirüs vaka sayısının alacağı duruma göre yeni kararlar alınabilir. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler? Merak edilen detaylar haberimizde...