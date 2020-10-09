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Haberler Galeri KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Koronavirüs nedeniyle Ağustos ayında gerçekleştirilen KYK başvuruları ertelendi. Üniversite kayıtlarının sonlanmasının ardından öğrenciler başvuruların yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Evlerinden uzakta eğitimini sürdürecek öğrenciler başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 19:00 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 19:06
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KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararı sonrasında birçok üniversite uzaktan eğitim kararı almıştı. Öğrenciler ve veliler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika KYK açıklamasını bekliyor. Yeni dönemde üniversitelerin online olması kafaları karıştırıyor. Günlük koronavirüs vaka sayısının alacağı duruma göre yeni kararlar alınabilir. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak

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KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.

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KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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KYK başvurusu için o tarih işaret edildi! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte? KYK için gerekli belgeler neler?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.