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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?

Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında mekanlar geçici süreliğine kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte yeniden kapılarını açan mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı gündemde. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:09
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?

Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçmemiz ile birlikte yeniden faaliyete geçen mekanların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı görüşülecek. Bu gelişmelerin ardından açık olan mekanlarda nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Gündem maddesi vaka sayısı olacak. En çok merak edilenlerden biri de kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?

AŞI DENEMELERİNE ANKARA ŞEHİR HASTANESİNDE BAŞLANDI

Çin'den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesinde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel gönüllüler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kovid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını ifade etti.

Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, şunları kaydetti:

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?

"Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık."