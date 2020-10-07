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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı?
Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında mekanlar geçici süreliğine kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte yeniden kapılarını açan mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı gündemde. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, berberler, spor salonları kapanacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 15:58Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:09