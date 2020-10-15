ANA SAYFA
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuru tarihi açıklandı mı? Geri sayım...
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılış tarihini merak ederken, akılların kenarında KYK başvuru süreci yer alıyor. Koronavirüs sürecinde KYK başvuru süreci ileri tarihe ertelenmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak başvurular için gelecek tarih araştırılmaya devam ediyor. İşte, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuru tarihi açıklandı mı? Geri sayım...
Giriş Tarihi: 15.10.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 21:37
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12