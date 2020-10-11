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KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Üniversite tercih sürecinin sonlanmasının ardından, KYK başvuru süreci yeniden gündeme geliyor. Koronavirüs sürecinde güz döneminin uzaktan eğitim şekilde tamamlanmasına karar verilmesi sonrasında, yurt başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen yurt ve burs başvuruları için son detayları sizler için ele aldık. Öğrenciler başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...
Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 18:44
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