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Haberler Galeri KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Üniversite tercih sürecinin sonlanmasının ardından, KYK başvuru süreci yeniden gündeme geliyor. Koronavirüs sürecinde güz döneminin uzaktan eğitim şekilde tamamlanmasına karar verilmesi sonrasında, yurt başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Merakla beklenen yurt ve burs başvuruları için son detayları sizler için ele aldık. Öğrenciler başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 18:44
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KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimine başlayacak ve halen eğitim gören öğrenciler KYK burs ve yurtların başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Pandemi dolasıyla üniversitelerin yurt ve burs süreci geçtiğimiz yıllara göre değişime uğradı. Milyonlarca öğrenci ve veli KYK başvuru süreci merak ediliyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

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KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KYK başvurusu için beklenen tarih! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK için başvuru tarihi...

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.