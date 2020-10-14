MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu, linki! 2020 bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu var mı? Başkan Erdoğan tarafından açıklanan 500 bin ücretsiz tablet başvurusu için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere verilecek tablet ve bilgisayarlar konusunda detaylı açıklamalarda bulundu. 'Ücretsiz tablet dağıtımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır, şartları neler ve kimlere alabilecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 2020 bedava tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Askıda...