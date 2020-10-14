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Bilim Kurulu son dakika kararı! Okullar diğer sınıflara ne zaman açılacak? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alıyor. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul sınıfları, ortaokul 8 ve lise 12. sınıfların ne zaman başlayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi sonrasında okullar evde eğitim modeline geçiş sağlamıştı. 14 Ekim tarihinde toplanan bilim kurulu toplantısında okullar için çıkacak karar bekleniyor. Veliler ve öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. İşte, Okullar diğer sınıflara ne zaman açılacak? Ortaokul, lise 5,6,7 ve 9,10,11 sınıflar ne zaman okula başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 18:34
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