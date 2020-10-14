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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Milyonlarca öğrenci ve veli KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Koronavirüs sürecinin araya girmesinden dolayı başvuru süreci ileri tarihe ertelenmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak başvurular için gelecek tarih araştırılmaya devam ediyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 21:37
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