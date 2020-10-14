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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Milyonlarca öğrenci ve veli KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Koronavirüs sürecinin araya girmesinden dolayı başvuru süreci ileri tarihe ertelenmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınacak başvurular için gelecek tarih araştırılmaya devam ediyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 21:37
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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılış tarihi için gelecek açıklamayı bekleyen öğrencilerin bir gözü de KYK başvuru sürecinde kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce gelecek son dakika açıklaması öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayı içerisinde alınan başvurular pandemi nedeniyle ileri tarihe ertelendi. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

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KYK başvurusu için heyecan dorukta! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Tarih açıklandı mı?

BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILMAKTADIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.