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MEB ücretiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır?
MEB bedava tablet bilgisayar başvuru nasıl yapılır? Acun Ilıcalı'nın "Haydi Şimdi" sloganıyla başlattığı bilgisayar kampanyasına başvuruların nereden nasıl yapılacağı merak ediliyor. Bu kampanyanın ardından çeşitli kurum ve belediyeler bedava dizüstü bilgisayar ve tablet dağıtımı yapıyor. Uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar kampanyasından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, MEB ücretiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 13:26Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 13:41
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MEB ücretiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisaAcun Ilıcalı'nın başlattığı bedava bilgisayar kampanyasının detayları merak ediliyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos'ta başlamıştı. Öğrenciler bilgisayar ve tablet aracılığıyla uzaktan eğitime katılabiliyorlar. Bilgisayar ve tableti olmayan öğrenciler için yurt genelinde kampanyalar devam ediyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz canlı yayında başlattığı kampanya ile 3 bin TL değerinde bilgisayar dağıtılacağını açıklamıştı. Peki, MEB ücretiz bilgisayar tablet dağıtımı nasıl olacak? Acun Ilıcalı bedava bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...yar kampanyası başvuru nasıl yapılır?