MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS nakil işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaye göre, 2020 LGS nakil işlemleri 2 aşamada gerçekleştirilecek. LGS 3. tercih olarak bilinen 2. nakil başvurularını gerçekleştiren öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Henüz tercih yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...