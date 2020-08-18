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MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 2020 LGS nakil tercihleri devam ediyor. 2020 lise yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından yerleşemeyen adaylar için boş kalan kontenjanlara nakil döneminde tercihler alınıyor. Yerleşemeyen ve yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler. LGS 2. nakil döneminin ne zaman biteceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 13:55Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 14:08