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Haberler Galeri MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 2020 LGS nakil tercihleri devam ediyor. 2020 lise yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından yerleşemeyen adaylar için boş kalan kontenjanlara nakil döneminde tercihler alınıyor. Yerleşemeyen ve yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler. LGS 2. nakil döneminin ne zaman biteceğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 14:08
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MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS nakil işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaye göre, 2020 LGS nakil işlemleri 2 aşamada gerçekleştirilecek. LGS 3. tercih olarak bilinen 2. nakil başvurularını gerçekleştiren öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Henüz tercih yapamayan öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Sınavlı öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için Tıklayınız

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında NAKİL işlemleri için boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız

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MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. NAKİLLER NE ZAMAN?

İkinci nakil tercihleri 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

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MEB tarih verdi! LGS 3. tercih ne zaman yapılacak? LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.