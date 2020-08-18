Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? E-Devlet giriş ile gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. 2020 yılı ücretli öğretmenlik alımları için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler için başvuru detaylarını ahaber.com.tr'de derledik. Peki, e devlet giriş ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuru tarihi...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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