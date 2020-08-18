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Haberler Galeri Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? E-Devlet giriş ile gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. 2020 yılı ücretli öğretmenlik alımları için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler için başvuru detaylarını ahaber.com.tr'de derledik. Peki, e devlet giriş ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020-2021 ücretli öğretmenlik başvuru tarihi...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 14:30
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Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ağustos ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başlandı. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar konu ile iligli detayları araştırıyor. Peki, e-Devlet giriş ile 2020 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2020 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

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Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sonuçların da hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilr bilgi bulunmuyor.

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Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

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Başvuru süreci başladı! MEB 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.