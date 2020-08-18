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Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 13:13Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 13:20