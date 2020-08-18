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Haberler Galeri Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 13:20
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Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 DGS sonuçları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Üniversitelerin açılacağı tarihin duyurulmasının ardından DGS adayları sonuçlara kilitlendi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

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Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan DGS sınavına ait soru ve cevap anahtarının % 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

DGS SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...