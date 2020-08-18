Heyecan dorukta! DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 DGS sonuçları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Üniversitelerin açılacağı tarihin duyurulmasının ardından DGS adayları sonuçlara kilitlendi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...