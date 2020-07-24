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Haberler Galeri Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları için artık geri sayım sürüyor. Sınavı üzerinden uzun zaman geçmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum üzerinden yapılan YKS sınav sonuçları hakkında açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un YKS sonuç tarihi açıklaması araştırılıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 15:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 15:32
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Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 YKS sınavının üzerinden yaklaşık 1 ay süre geçti. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. ÖSYM, merakla beklenen sınav sonuç tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

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Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

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