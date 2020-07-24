Öğrencilerin gözü ÖSYM açıklamasında! YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları için artık geri sayım sürüyor. Sınavı üzerinden uzun zaman geçmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum üzerinden yapılan YKS sınav sonuçları hakkında açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un YKS sonuç tarihi açıklaması araştırılıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman belli olur? YKS TYT-AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...