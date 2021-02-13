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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi! Mülakatlar... Heyecan dorukta! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi! Mülakatlar... Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için sınava katılan adayların bir sonraki aşamaya geçebilmek için sınavda başarılı olmaları gerekiyor. Polis Akadamesi tarafından yayımlanan duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:35
Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Son zamanların popüler meslekleri arasında yer alan bekçilik için adaylar başvurularını gerçekleştirdi. Binlerce adayın katılımıyla 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. Polis Akademisi tarafından sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi! Mülakatlar ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.
Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.