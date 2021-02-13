Heyecan dorukta! Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarih verdi! Mülakatlar...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için sınava katılan adayların bir sonraki aşamaya geçebilmek için sınavda başarılı olmaları gerekiyor. Polis Akadamesi tarafından yayımlanan duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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