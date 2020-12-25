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Haberler Galeri MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB tarafından okul sınavları hakkında alınan karar sonrası öğrenciler tatil takvimini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuru ile birlikte, yarıyıl tatili, ara tatil ve karneler hakkında merak edilen sorular yanıt bulmuştu. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 11:15
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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
MEB takvimi: Yarıyıl sömestr tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılması planlanan yüz yüze sınavlar hakkında yeni bir karar alındı ve sınavların 2. dönem yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci ve velileri, yarıyıl tatili ve 2. dönem hakkında detayları araştırmaya başladılar. Peki, yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
MEB takvimi: Yarıyıl sömestr tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
MEB takvimi: Yarıyıl sömestr tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN, NASIL VERİLECEK?

22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı.

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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
MEB takvimi: Yarıyıl sömestr tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
MEB takvimi: Yarıyıl sömestr tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?

Sınavlarla ilgili öğrencilere yönelik "Eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar." ifadelerini kullanan Selçuk, bu yıl olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurguladı.