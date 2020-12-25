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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? MEB tarafından okul sınavları hakkında alınan karar sonrası öğrenciler tatil takvimini araştırmaya başladılar. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuru ile birlikte, yarıyıl tatili, ara tatil ve karneler hakkında merak edilen sorular yanıt bulmuştu. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:11Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 11:15
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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
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MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
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13
MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?
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13
MEB takvimi: Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2. dönem ne zaman başlıyor?