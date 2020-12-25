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25 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi: ÖSYM 2020 KPSS lise branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi: ÖSYM 2020 KPSS lise branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika.. 2020 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar listesi yayımlandı. Dün sınav sonuçlarını öğrenen adaylar ortaöğretim branş sıralaması için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açılan branş sıralamalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM ile KPSS ortaöğretim branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS lise branş bazında sıralamalar listesi...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 11:44