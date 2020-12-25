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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Sınavlar iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınav ertelendi mi? MEB son dakika: Sınavlar iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınav ertelendi mi? Son dakika... Sınavlar iptal mi oldu? Yüz yüze sınav yapılacak mı? Geçtiğimiz günlerde ortaokul ve lise öğrencilerinin bir dersten yüz yüze sınav olacağı açıklanmıştı. Sınav tarihini merakla araştıran öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından sınavın iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, sınavlar iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınav ertelendi mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 11:14
Son dakika... Sınavlar iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlere okullarda bir dersten yüz yüze sınav yapılacağı duyurulmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle sürecin hızla değiştiğine işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar hakkında alınan yeni kararı açıkladı. Bu gelişmelerin ardından sınavların iptal olup olmadığı merak ediliyor. Peki, sınavlar iptal mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınav ertelendi mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Sınavlarla ilgili öğrencilere yönelik "Eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil, sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar." ifadelerini kullanan Selçuk, bu yıl olağanüstü bir süreçten geçildiğini vurguladı.
Sürecin hızlı değiştiğine ve kararların uzun değerlendirmeler doğrultusunda alındığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz." KARNE DAĞITIMI NASIL OLACAK?
22 Ocak'tan itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı.