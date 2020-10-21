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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son açıklamalar: 2 Kasım'da okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kararları... MEB son açıklamalar: 2 Kasım'da okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kararları... 2 Kasım'da okullar açılacak mı? 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflar, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak açılacak yeni sınıfları duyurdu. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Kasım'da okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hangileri? İşte o soruların yanıtı... Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:16
Son dakika... Hangi sınıflar okula gidecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamına okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. tüm ilkokullar, ortaokul 8. sınıflar ve lise 12. sınıfların ardından 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar da açıklandı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği o soruyu yanıtladı. Peki, 2 Kasım'da okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi. 6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasının devamında,
"Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi. MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ BAŞLATILDI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen yeni proje ile 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesine, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerden okulların bakım onarımına, kütüphane, atölye ve spora kadar çok sayıda alanda destek sağlanacak.
Bakanlık, mesleki eğitimde yaptığı projelere bir yenisini ekledi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden belirli kriterlere göre seçilen 1000 okula kapsamlı destek paketi hazırlandı. 81 ilde belirlenen 1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim alıyor.
Proje kapsamındaki okulların tamamına kütüphane kurulacak ve spor alanları oluşturulacak. Bu okullarda okuyan öğrencilere, Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında temel becerilerde destek eğitim hizmeti sunulacak. Bu kapsamda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmet Genel Müdürlüğü bu okullara destek paketleri hazırlayacak.