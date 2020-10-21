MEB son açıklamalar: 2 Kasım'da okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitim kararları...

2 Kasım'da okullar açılacak mı? 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflar, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak açılacak yeni sınıfları duyurdu. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların eğitime başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Kasım'da okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hangileri? İşte o soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL