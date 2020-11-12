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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL 2020-2021 sınav takvimi! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online, internetten mi olacak? AÖL 2020-2021 sınav takvimi! AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online, internetten mi olacak?
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler sınav takvimlerinin açıklanmasını bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 AÖL sınav takvimi açıklandı. Sınav takvimin araştıran öğrenciler için detayları haberimizde bir araya getirdik. Öğrencilere sorumlu olduğu derslerden 20 soru sorulacak. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online, internetten mi olacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 17:37
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online, internetten mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler için sınav takvimi açıklandı. Öğrencilerin gözü MEB 2020-2021 sınav takvimine çevrildi. Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin mezuniyeti için 170 kredi puanı almaları gerektiğini açıkladı. Öğrencilere sorumlu oldukları dersten 20 soru gelecek. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları online, internetten mi olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
9 Ekim 2020 tarihinde biten AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı.
AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, AÖL 1. dönem sınavı için 2 Aralık tarihinde erişime açılacak sistem ile öğrenciler sınav giriş yerleri için yayınlanan bilgilere ulaşabilecek. Sınavlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?
AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim.
AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.