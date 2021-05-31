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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?
Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni normalleşmenin detayları belli olacak. Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehanelerin son durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde mekanların çalışmalarına ara verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında detaylar belli olacak. İşte, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 18:58
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