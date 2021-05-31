Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni normalleşme takvimi belli olacak. Hangi işletmelerin açılacağı merak ediliyor. Bunlar arasında çay ocakları, kahvehaneler ve kıraathaneler de bulunuyor. Kabine toplantısı sonrasında kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının durumu merak ediliyor. Diğer yandan kahvelerden oyunların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?