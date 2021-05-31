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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında yeni normalleşmenin detayları belli olacak. Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehanelerin son durumu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde mekanların çalışmalarına ara verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında detaylar belli olacak. İşte, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 18:58
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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni normalleşme takvimi belli olacak. Hangi işletmelerin açılacağı merak ediliyor. Bunlar arasında çay ocakları, kahvehaneler ve kıraathaneler de bulunuyor. Kabine toplantısı sonrasında kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının durumu merak ediliyor. Diğer yandan kahvelerden oyunların serbest olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

1 HAZİRAN'DA İŞLETMELER AÇILACAK MI?

Kısıtlamanın düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılması, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü devam etmesi gündemde. Halen gel-al ve paket servis şeklinde hizmet veren restoran ve kafelerin faaliyetleri konusunda da adım atılacağı belirtiliyor.

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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

Kabinede, restoran, lokanta, kafe, çay bahçesi gibi yerlerin, çok yüksek riskli iller dışında, faaliyetlerini yüzde 50 kapasiteyle sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında sürdürmesi yönünde karar verilmesi bekleniyor.

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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE

Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.

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Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?

ÇAY OCAKLARI, KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER AÇILACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda, çay ocakları, kahvehaneler ve kıraathaneler gibi işletmeler için de karar alınması bekleniyor.

Yeni bilgiler geldiğinde haberimizden okuyabilirsiniz.