ANA SAYFA
MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?
Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun yanıtı veli ve öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi eğitim ve öğretimin ne zaman yüz yüze olarak başlayacağı merak ediliyor. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamayı bekliyor. Ayrıca vatandaşlar okulların 21 Eylül'de başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:02
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13