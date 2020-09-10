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MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Sorusunun yanıtı veli ve öğrencilerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. 2020-2021 dönemi eğitim ve öğretimin ne zaman yüz yüze olarak başlayacağı merak ediliyor. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamayı bekliyor. Ayrıca vatandaşlar okulların 21 Eylül'de başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:02
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MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de hangi sınıfların okula başlayacağını açıkladı. Yeni dönemde okula başlayacak 1. sınıflar ilk hafta 1 gün, diğer hafta ise 2 gün okula giderek uyum sağlayacak. Ancak 8. ve 12. sınıflar okula gideceği tarihi merak ediyor. YKS ve LGS sınavları öncesi yapılacak açıklamalar merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak sorusuna en net cevap, Bakan Selçuk tarafından geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.

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MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?

12 EKİM'DE OKULLAR AÇILACAK İDDİALARI DOĞRU MU?

Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. "

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MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 1. 8. 9. ve 12. sınıflar için okul ne zaman başlayacak? Okullar kimlere açılıyor?

Bakan Selçuk'un bu ifadelerinde vurguladığı üç haftalık değerlendirme sürecinin son günü 12 Ekim'e denk gelmektedir. Bu nedenle bazı kesimler tarafından 12 Ekim tarihi tüm sınıflar için okulların açılacağı tarih olarak yorumlanmıştır.