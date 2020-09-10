AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala eğitimini açıköğretimde sürdüren öğrenciler, kayıt yenilemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Konu ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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