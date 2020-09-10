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Haberler Galeri AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala eğitimini açıköğretimde sürdüren öğrenciler, kayıt yenilemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladılar. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Konu ile ilgili ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 16:45
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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren binlerce öğrenci, yeni dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Fakülte tarafından akademik takvim yayımlanmış ve kayıt yenileme ile sınav tarihleri duyurulmuştu. Yeni dönem sınav tarihlerini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)

AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:

YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020

Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020

Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020

Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman, online mı olacak?

2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.