CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş "Bu işte mantık yok" diyerek tepki gösterdi

"BU İŞTE BİR MANTIK YOK"

Yaya geçidini kullanan Feray Geniş, "Şu an mantıklı bir işlem olmuş. Yaya yolu var. Karşıdan karşıya geçiş bariyerlerle kapalı. Bu işte bir mantık yok. Böyle olması güzel olmuş. Sizin haberiniz sayesinde olduysa da teşekkür ederiz" diye konuştu. Ali Şafak, "Bariyerin üstünden geçmek farklı, bariyer yokken yaya geçidini kullanmak farklı" ifadelerini kullandı.