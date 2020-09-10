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Haberler Galeri CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş "Bu işte mantık yok" diyerek tepki gösterdi

CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş "Bu işte mantık yok" diyerek tepki gösterdi

İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında bariyer yerleştirildi. Vatandaşlar, yapılan sorumsuzluğa "Bu işte mantık yok" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 10.09.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 13:39
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CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş Bu işte mantık yok diyerek tepki gösterdi

Yaya geçidini kullanan vatandaşlar bariyer nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaya geçidini kullananlar bariyerlerin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçebildi.

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CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş Bu işte mantık yok diyerek tepki gösterdi

Vatandaşlara zor anlar yaşatan bariyerin yanlışlıkla konulduğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü.

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CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş Bu işte mantık yok diyerek tepki gösterdi

"BU İŞTE BİR MANTIK YOK"
Yaya geçidini kullanan Feray Geniş, "Şu an mantıklı bir işlem olmuş. Yaya yolu var. Karşıdan karşıya geçiş bariyerlerle kapalı. Bu işte bir mantık yok. Böyle olması güzel olmuş. Sizin haberiniz sayesinde olduysa da teşekkür ederiz" diye konuştu. Ali Şafak, "Bariyerin üstünden geçmek farklı, bariyer yokken yaya geçidini kullanmak farklı" ifadelerini kullandı.

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CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş Bu işte mantık yok diyerek tepki gösterdi
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CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş Bu işte mantık yok diyerek tepki gösterdi