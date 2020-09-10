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CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hata! Vatandaş "Bu işte mantık yok" diyerek tepki gösterdi
İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında bariyer yerleştirildi. Vatandaşlar, yapılan sorumsuzluğa "Bu işte mantık yok" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.09.2020 13:26Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 13:39