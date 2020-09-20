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Haberler Galeri MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 yılı ders seçim ve kayıt yenileme tarihi duyurulmuştu. Öğrenciler ders seçimi yapmasının ardından kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. AÖL lise kayıt yenileme tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 21:17
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MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseyi açıktan okuyarak tamamlamak isteyen öğrenciler ders seçme, kayıt ve ücret ödeme işlemlerini elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

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MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

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MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Açık lise kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp 11 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır.