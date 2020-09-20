MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?

AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseyi açıktan okuyarak tamamlamak isteyen öğrenciler ders seçme, kayıt ve ücret ödeme işlemlerini elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...