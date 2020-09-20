HaberlerGaleriMEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?
MEB takvimi: AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020?
AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 yılı ders seçim ve kayıt yenileme tarihi duyurulmuştu. Öğrenciler ders seçimi yapmasının ardından kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. AÖL lise kayıt yenileme tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim lise kayıtları ne zaman 2020? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.09.2020 21:12Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 21:17