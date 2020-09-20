MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Kısa süre önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 21 Eylül tarihinde açılacağını açıklamasının ardından gözler yarına çevrildi. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim olarak başlayan öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilerleyen günlerde salgının seyrine göre 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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