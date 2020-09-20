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Haberler Galeri MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? Kısa süre önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 21 Eylül tarihinde açılacağını açıklamasının ardından gözler yarına çevrildi. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim olarak başlayan öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilerleyen günlerde salgının seyrine göre 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 18:46
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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı değerlendirmeleri sonrasında okulların 21 Eylül'de belirlenen sınıflara açılması kararlaştırılmıştı. Yarın okullara gidecek sınıflar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Bakan Selçuk, salgının seyrine göre diğer kademelerin ne zaman açılıp açılmayacağına karar verecekleri söylemişti. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarını açıkladığı okulların açılış tarihi, ilk olarak okul öncesi ve 1. sınıflar için geçerli olacak. İlerleyen dönemlerde, 8, 9 ve 12. sınıflar gibi diğer sınıflar için de değerlendirme gerçekleştirecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi konusuna netlik kazandıracak.

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

Okulların açılış tarihi için gündemde yer alan detaylar, 21 Eylül tarihine kilitlenen pek çok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik pek çok kez açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak 'Diğer sınıflarla ilgili de birkaç hafta sonra değerlendirme yapacağız' açıklamasında bulunmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

O yaşlar çok kritik yaşlar. Alıcı dediğimiz yaşlar. 1 sene bekleyebilir ama buna rağmen göndermesini tavsiye ederim. Çünkü çocuklarımız okul ortamında temel kavramlarını almadığında ilkokul 1. sınıfta zorluk çekiyor. O yüzden tavsiye ederim.

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek?

Bizim vazifemiz bu 2 günün dışındaki günlerde yapacağımız çalışmalarda bu çocuklarımıza velilerimize destek olmak. İlk defa bu anlamda bir öğretmen olacak. İlk defa resmi anlamda okul ortamında olacak. Bu çocuklarımız eğer öğretmeni görmezse tanışmassa, duygusal bağlantı kurmazsa hiç okula gitmediğinde duygusal bağ oluşmuyor. Aslında hedefimiz daha çok okul ortamına alışması, öğretmeniyle tanışması. İlk kez gördüğü birine bağ kurmak çok zor.