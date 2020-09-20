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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? DGS tercihleri son gün araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen DGS tercih işlemleri için zaman daralırken, internet üzerinden sorgulama yapıyor. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala meraklı bekleyiş daha da arttı. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 22:37
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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim ve öğretimin başlamasına kısa süre kala DGS ile lisans bölümlerine geçmek isteyenler yapılacak açıklamayı bekliyor. 2020 DGS puanlarını öğrenen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tüm detaylar ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.