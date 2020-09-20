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DGS tercihleri için kritik gün! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...
DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? DGS tercihleri son gün araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilen DGS tercih işlemleri için zaman daralırken, internet üzerinden sorgulama yapıyor. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala meraklı bekleyiş daha da arttı. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...
Giriş Tarihi: 20.09.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 22:37
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