DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim ve öğretimin başlamasına kısa süre kala DGS ile lisans bölümlerine geçmek isteyenler yapılacak açıklamayı bekliyor. 2020 DGS puanlarını öğrenen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tüm detaylar ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler listesi...