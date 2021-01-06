MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yeni yıla girmemiz ile birlikte milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitim takvimini araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime devam eden öğrenciler ile velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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