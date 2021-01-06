07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yeni yıla girmemiz ile birlikte milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitim takvimini araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime devam eden öğrenciler ile velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaları araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 11:52
  • 1
  • 11
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika... 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? Yaklaşık bir yıldır dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitim online olarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. 2021 yılı ile birlikte yüz yüze eğitim tarihini bekleyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Yarıyıl tatilinin ardından salgının durumuna göre yüz yüze eğitime geçilmesi öngörülüyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 11
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2021 ARA TATİL...

MEB tarafından yapılan açıklamada, bu sene yarıyıl tatili ile ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatilin birleştirildiği duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenince tatil 21 gün yapılacak. Buna göre ikinci dönem 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

  • 4
  • 11
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İKİNCİ DÖNEM HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Bakan Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz." diye belirtti.

  • 5
  • 11
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
MEB son açıklamalar: 15 Şubat'ta hangi sınıflar okula gidecek? 2020-2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

KARNELER NASIL VERİLECEK?

"Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu." diyen Selçuk, liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabileceğini belirtti.