MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? Geçtiğimiz ay karnelerini alan öğrenciler heyecan içinde yeni dönemi bekliyor. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardında gözler yeni dönemi başlayacağı tarihe çevrildi. Ara tatil, yarıyıl tatili ve karnelerin verileceği tarih açıklandı. Peki, 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem hangi tarihte başlıyor? İşte haberin detayları...