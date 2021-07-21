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Haberler Galeri MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? Geçtiğimiz ay karnelerini alan öğrenciler heyecan içinde yeni dönemi bekliyor. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardında gözler yeni dönemi başlayacağı tarihe çevrildi. Ara tatil, yarıyıl tatili ve karnelerin verileceği tarih açıklandı. Peki, 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem hangi tarihte başlıyor? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021 11:30
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MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

Okullar ne zamn açılacak? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimi açıklandı. Öğretmenlerin mesleki çalışma tarihi, birinci dönemi başlayacağı tarih, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum eğitimlerinin gerçekleştirileceği takvim ile ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri belli oldu. Peki, 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem hangi tarihte başlıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

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MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB takvimi: 2021-2022 okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem tarihi...

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.