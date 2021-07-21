Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda tatilin 9 gün olacağı açıklanırken, milyonlar bayram sonrası için alınacak kararlara kilitlendi. İşte, Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...