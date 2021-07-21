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Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüste son durum ve yerli aşı çalışmalarının görüşüldüğü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında, bayram sonrası atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor. İşte, Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

Giriş Tarihi: 21.07.2021 00:28
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Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Bayram nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda tatilin 9 gün olacağı açıklanırken, milyonlar bayram sonrası için alınacak kararlara kilitlendi. İşte, Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

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Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

SON YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi;

Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.

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Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer açıklamalar ile şunlar olmuştu;

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.

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Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...

Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.