21 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...
Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüste son durum ve yerli aşı çalışmalarının görüşüldüğü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasında, bayram sonrası atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor. İşte, Kabine toplantısı bu hafta var mı, ne zaman? Yasaklar geri mi geliyor? Sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 21.07.2021 00:28
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6