Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selçuk Tektaş, dün gece hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.