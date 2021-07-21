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Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selçuk Tektaş, dün gece hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 21.07.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 12:48
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Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

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Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

Bugün düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş için sanatçı dostlarından da taziye mesajları geldi.

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Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın yaptığı paylaşımla Tektaş ailesinin acısını paylaştı. Akalın yaptığı paylaşımda 'gitti koca yürekli çocuk' ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Alişan’a taziye telefonu

Şarkıcı Ceylan ise taziye paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Selçuk, benim güzel kalpli kardeşim içimiz yandı. Ölüm sana hiç yakışmadı. Mekanın cennet olsun. Nur içinde uyu.'