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Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetiminin dün partiden istifa etmelerinin ardından, parti il binası boşaltılarak tabelalar söküldü.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:37
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Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı ile bazı ilçe teşkilatları, dün yazılı bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu.

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Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar taşınmaya başlandı.

Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı.

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Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı.

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Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

Gelecek Partisi'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Ender Serbes, dün yazılı olarak şu açıklamayı yapmıştı:

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Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

"Bizler Gelecek Partisi'nin programını ve tüzüğünü okuduk, onun siyasetini yaptık. Adil olduk, samimi olduk, şeffaf olduk. Ülkemizin geleceği olacağımızı zannederek, sorunlara çözüm sunacak siyaseti ortaya koymak için gece gündüz canla başla çalıştık. Sakarya'da teşkilatlanmanın maddi- manevi yükünü çektik.