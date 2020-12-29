Davutoğlu'na büyük şok: Parti binası boşaltıldı! Tabelalar söküldü

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar taşınmaya başlandı.

Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı.