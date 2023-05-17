17 Mayıs 2023, Çarşamba
MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...
"18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala binlerce öğrenci, okulların tatil olup, olmayacağını sorguluyor. 19 Mayıs bu sene Cuma gününe denk geliyor. Peki, 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri tatil mi, yarım gün mü olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:33
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