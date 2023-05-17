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Haberler Galeri MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

"18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü 2023?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala binlerce öğrenci, okulların tatil olup, olmayacağını sorguluyor. 19 Mayıs bu sene Cuma gününe denk geliyor. Peki, 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri tatil mi, yarım gün mü olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son açıklamalar...

Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:33
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MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

"18 Mayıs Perşembe yarım gün mü, tatil mi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Bu noktada 18 Mayıs'ın yarım gün olup, olmayacağı merak konusu oldu. Peki, "18 Mayıs Perşembe yarım gün mü? İşte, MEB son açıklamalar 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Resmi tatil günleri ise şu şekildedir;

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MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim bu yıl resmi tatil olarak kutlanan günlerdir.

Ramazan Bayramı da resmi tatil olduğundan tatil 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.

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MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

19 MAYIS CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Cuma Günü İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 22 Mayıs Pazartesi günü devam edecek.

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MEB son duyurular! 18 Mayıs Perşembe okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi? 17-18-19 Mayıs...

2023 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

-1 Ocak-Pazar
-23 Nisan- Pazar
-1 Mayıs Pazartesi
-19 Mayıs Cuma
-15 Temmuz- Cumartesi
-30 Ağustos Çarşamba
-29 Ekim Pazar