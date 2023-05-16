İşte 28. Dönem Milletvekilleri! İl il AK Parti CHP MHP İYİ Parti Yeşil Sol Yeniden Refah ve TİP vekillerinin tam listesi

Türkiye 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kararını verdi. AK Parti aldığı yüzde 35.58'lik oy oranıyla Türkiye genelinde en çok vekil sayısına sahip olan parti oldu. Toplamda 267 vekil çıkaran AK Parti tam 19 milyon 346 bin 135 oy aldı. AK Parti'den sonra CHP 169, Yeşil Sol 61, MHP 50, İYİ Parti 44, Yeniden Refah 5, TİP ise 4 milletvekili çıkardı. İşte il il AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol, Yeniden Refah ve TİP milletvekili tam listesi...