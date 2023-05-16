17 Mayıs 2023, Çarşamba
Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da aldı
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri Başkan Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarak kazandı. Vatandaşın Türkiye Yüzyılı tercihi dünyada da yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda çarpıcı bir değerlendirme yaparken, Kılıçdaroğlu'nun kaybedenler kulübüne yeni üyeler kaydettiğini de belirtti.
Giriş Tarihi: 16.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 09:07
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