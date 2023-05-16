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Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da aldı

Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri Başkan Erdoğan, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarak kazandı. Vatandaşın Türkiye Yüzyılı tercihi dünyada da yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda çarpıcı bir değerlendirme yaparken, Kılıçdaroğlu'nun kaybedenler kulübüne yeni üyeler kaydettiğini de belirtti.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 09:07
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Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da aldı

Türkiye Yüzyılı'na yakışır harika bir seçim geçirdik. Birinci turda bitmesinden çok, bu turda Başkan Erdoğan'ın açık ara önde olması tarihi bir başarı...

Gerilimle, çelik yelek gösterileriyle, çirkin kumpasla süreci kirletmek isteyenler olsa da halk tercihini yaptı ve siyaset mühendislerine meydan okudu. Aynı zamanda ferasetiyle siyasete ince ayar verirken, dünyaya da demokrasi ve hukuk dersi verdi. Yüzde 90 gibi bir katılımla kimi, neden tercih ettiğini gösterdi.

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Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da aldı

Bu tablo bana, AK Parti İstanbul teşkilatının şu çarpıcı sloganını hatırlattı:
"Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek..."

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Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da aldı

Gerçekten de halk kaybetmedi. O 14 Mayıs gecesi Türkiye, Ukrayna veya Suriye olma tehlikesini bertaraf ettiği için bu topraklarda yaşayan herkes kazandı.

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Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da aldı

En başta da Başkan Erdoğan kazandı. Halk ona ve Türkiye Yüzyılı eksenindeki "yerli ve milli" siyasetine sahip çıktı.
Devlet Bahçeli ve MHP de kazananlar arasındaydı. MHP, milliyetçi siyasetin merkezi olduğunu göstererek birilerinin ezberini bozdu.

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Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da aldı

Muhalefet cephesinin kazananı ise CHP'ye sığınan ve hiç katkıları olmayan DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi oldu. Seçimin sürprizi de Sinan Oğan'dı.

Seçimin siyasi kaybedenleri ise CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "Kaybedenler Kulübü"nün yeni üyeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tı.