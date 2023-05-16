Kaybedenler kulübüne 2 isim daha! Kemal Kılıçdaroğlu yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da aldı

Muhalefet cephesinin kazananı ise CHP'ye sığınan ve hiç katkıları olmayan DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi oldu. Seçimin sürprizi de Sinan Oğan'dı.

Seçimin siyasi kaybedenleri ise CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "Kaybedenler Kulübü"nün yeni üyeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tı.