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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son durum: Okullar tekrar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? MEB son durum: Okullar tekrar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? Son dakika... Okullar tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı alınmıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde bazı sınıflar kademeli ve haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim sistemine geçtiler. Covid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı araştırılıyor. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:00
Son dakika... Okullar tekrar kapanacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda online eğitime geçilmişti. Uzun bir süre online eğitime devam eden öğrenciler, kademeli olarak yüz yüze eğitime başladılar. Haftada 2 gün yüz yüze, geri kalan günlerde online eğitim alan öğrenciler ve velileri tarafından okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarında görülen artış sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?
Okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı konusunda MEB tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
6, 7, 10. VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6.7.10 ve 11.sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gidecek. Sınıf mevcutlarını ve salgın riskinin göz önünde bulundurulmasıyla yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2020
Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021 - 5 Şubat 2021
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.