MEB son durum: Okullar tekrar kapanır mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanacak mı? Yüz yüze eğitim iptal mi?

Son dakika... Okullar tekrar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş kararı alınmıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde bazı sınıflar kademeli ve haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim sistemine geçtiler. Covid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı araştırılıyor. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler kapanır mı? Yüz yüze eğitim iptal mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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