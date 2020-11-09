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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 9 Kasım memur alımı ilanları: Kamuya 2680 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı... 9 Kasım memur alımı ilanları: Kamuya 2680 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı...
9 Kasım tarihli memur alımı ilanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üniversiteler ve birçok kamu kurumu tarafından yayımlanan ilanlara göre, toplam 2680 memur alımı gerçekleştirilecek. Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel ilanları yazımızda derledik. Peki, memur alımı başvuru şartlaro neler? 2680 memur alımına kimler başvuru yapabilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:10
Memur alımı ilanları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 9 Kasım tarihli yayımlanan memur alımı ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Memur olabilmek için kamu ilanlarını yakından takip edenler için güncel ilanları haberimizde derledik. Uygun kadrolara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, güncel ilanları sorguluyor. Peki, memur alımı başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek? İşte 2680 memur alımının ayrıntıları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 9 KASIM 2020 MEMUR ALIMI İLANLARI
9 Kasım 2020 Pazartesi günü itibarıyla yayımlanan ilanlara göre, 14 kamu kurumu tarafından personel alımı yapılacak. Farklı kadrolara yapılacak personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımaları gerekiyor.
KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Personel alımı ilanları ve kadro dağılımı şöyle:
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bakanlık 817 kişilik kadro ile Türkiye geneli taşra teşkilatına en az ön lisans mezunu, Sosyal Çalışmacı 100 kişi, Fizyoterapist 21 kişi, Diğer Sağlık Personeli 240 kişi, Psikolog 128 kişi, Psikolog (Kadın) 102 kişi, Hemşire (Kadın) 9 kişi, Sosyal Çalışmacı (Kadın) 52 kişi, Çocuk Gelişimcisi (Kadın) 49 kişi, Diyetisyen 8 kişi, Büro Personeli 70 kişi ve Destek Personeli 38 kişi alınacak. Adaylar başvurularını KPSS ve mezuniyet şartına göre yapacak.
* Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Adaylardan bu yönde 2019 veya 2020 yılı KPSS puanı ile A Grubu P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.