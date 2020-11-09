9 Kasım memur alımı ilanları: Kamuya 2680 memur alımı yapılacak! Başvuru şartları ve kadro dağılımı...

9 Kasım tarihli memur alımı ilanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Üniversiteler ve birçok kamu kurumu tarafından yayımlanan ilanlara göre, toplam 2680 memur alımı gerçekleştirilecek. Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel ilanları yazımızda derledik. Peki, memur alımı başvuru şartlaro neler? 2680 memur alımına kimler başvuru yapabilir? İşte haberin detayları...