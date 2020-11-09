MEB son dakika: 2021 LGS tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

Son dakika... 2021 LGS tarihi ne zaman? Liseye geçiş yapabilmek için sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, yeni yılda sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile sınav tarihi duyuruldu. Peki, 2021 LGS tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? İşte merak edilenler...