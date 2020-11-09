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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: 2021 LGS tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? MEB son dakika: 2021 LGS tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
Son dakika... 2021 LGS tarihi ne zaman? Liseye geçiş yapabilmek için sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, yeni yılda sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile sınav tarihi duyuruldu. Peki, 2021 LGS tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:53
Son dakika... LGS ne zaman? 2021 LGS için hazırlıklar sürüyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) olarak bilinen LGS sınavına hazırlanan öğrenciler ve velileri, 2021'de sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, LGS tarihi duyuruldu. Peki, 2021 LGS tarihi ne zaman? Liselere Geçiş Sınavı hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 LGS TARİHİ NE ZAMAN?
2021 yılında LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.
Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
Bir önceki sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da gerçekleştirilmişti.
LGS'YE KİMLER KATILABİLİR? Resmi, ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları
2019–202
0 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.