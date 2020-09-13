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MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılan konuların başında yer alıyor. Uzaktan eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başladı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih için ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.09.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 18:32
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MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
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MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
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MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
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MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
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MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?