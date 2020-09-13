13 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılan konuların başında yer alıyor. Uzaktan eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başladı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih için ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 18:32
  • 1
  • 15
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalar ile merak edilen konulara açıklık getiriyor. Veliler ve öğrenciler ise okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Öğrenciler EBA TV üzerinden eğitimlerini sürdürürken, kısıtlı olarak eğitime dönüş sağlanacak. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇINCI SINIFLAR İLE BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yüz yüze eğitim önümüzdeki Pazartesi yani 21 Eylül'de başlıyor. Velinin onayının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini belirtti.

  • 3
  • 15
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

Yazıda yüz yüze eğitime, İlişkin şu maddelere dikkat çekildi.

1: Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihinde sadece bir gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul birinci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2: Yüz yüze uyum eğimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

  • 4
  • 15
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

3: Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okulla gelecekleri günler, birbirinden farklı olacaktır.

4: Okul öncesi eğitime ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.

  • 5
  • 15
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?
MEB son dakikalar! İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

5: Okul öncesi eğitimde günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

6: Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada iki gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık beş etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.