İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalar ile merak edilen konulara açıklık getiriyor. Veliler ve öğrenciler ise okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Öğrenciler EBA TV üzerinden eğitimlerini sürdürürken, kısıtlı olarak eğitime dönüş sağlanacak. Peki, İlkokul, ortaokul, liseler için okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...