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Haberler Galeri Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen İOKBS sınavı için sonuç heyecanı yaşanıyor. Soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından adayların heyecanı iki kat arttı. Adaylar puanlarını öğrenmek için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 17:55
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Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci MEB tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavında ter dökmüştü. 5 Eylül tarihinde tek oturum halinde yapılan sınavın soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLE

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2020 İOKBS soruları ve cevap anahtarı bilgisinin erişime açıldığı kaydedildi. Böylelikle, adaylar da bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile İOKBS sonuçları hakkında daha kolay tahminde bulunabilecek.

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Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimiz aracılığıyla, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç tarihi hakkında bilgi edinebilir, MEB sorgulama ekranı ile bursluluk sınavı sonuçları hakkında merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

Bursluluk sınav sonuçları www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek.

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Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM'ye yapılabilecektir.