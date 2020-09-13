Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak?

Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen İOKBS sınavı için sonuç heyecanı yaşanıyor. Soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından adayların heyecanı iki kat arttı. Adaylar puanlarını öğrenmek için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, Bursluluk 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...