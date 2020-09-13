Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan artış sonrası üniversiteler uzaktan eğitime dönmüştü. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...