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Haberler Galeri Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz günlerde öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Koronavirüs sürecinde önlisans ve lisans programlarında öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. Peki, Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 18:58
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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan artış sonrası üniversiteler uzaktan eğitime dönmüştü. YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? YÖK'E TAVSİYE KARARI İLETİLDİ

YÖK, Bakanlıktan üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş istedi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan YÖK'e gönderilen cevabi yazıda, üniversitelerde güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

2020 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ün tavsiye kararının ardından ise bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldıklarını duyurdu. Haberimizden, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi hakkında son dakika gelişmelerini öğrenebilir, hangi üniversitelerin uzaktan eğitim kararı aldığını bulabilirsiniz.

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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.

Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.