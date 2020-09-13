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Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi?
Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz günlerde öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Koronavirüs sürecinde önlisans ve lisans programlarında öğrenim hayatlarını sürdüren öğrenciler 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. Birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldığını açıkladı. Peki, Hangi üniversiteler açılacak, açılmayacak? Hibrit ve uzaktan eğitim verecek 107 üniversite hangileri? YÖK son dakikası geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 13.09.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 18:58
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