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Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?
Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okulların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere okullar uzun süredir evden eğitimini sürdürüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar kısa süre içinde açıklanacak. İşte, okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:49
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