28 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, okulların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere okullar uzun süredir evden eğitimini sürdürüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylar kısa süre içinde açıklanacak. İşte, okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 18:49
  • 1
  • 12
Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Kabine Toplantısından çıkacak karara çevrilmişti. Başkan Erdoğan, okulların yüz yüze eğitime dönüş tarihinin 15 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağına yönelik sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

OKULLAR NE ZAMAN, 15 ŞUBAT'TA MI AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, UZATILDI MI?

Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve veliler okullar hakkında gelecek açıklamaları bekleiyordu.

Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitim tarihinin 15 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detaylı açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 12
Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

SINAVLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Liselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına, bu döneme ilişkin kalan sınavların, salgının seyri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021'den sonrasına ertelenmesi kararlaştırıldı

  • 4
  • 12
Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi.

  • 5
  • 12
Kabine toplantısı son dakika: Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?

Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi: