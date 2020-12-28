Okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Kabine Toplantısından çıkacak karara çevrilmişti. Başkan Erdoğan, okulların yüz yüze eğitime dönüş tarihinin 15 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağına yönelik sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, okullar ne zaman, 15 Şubat'ta mı açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzatıldı mı?