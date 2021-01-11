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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kritik toplantı! Kafeler ne zaman açılacak? 16 Ocak'ta Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar kafeler açılacak mı? Kritik toplantı! Kafeler ne zaman açılacak? 16 Ocak'ta Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılacak? Koroanvirüs salgını nedeniyle paket servis ya da gel al hizmeti veren kafe, restoran ve lokantaların hangi tarihte normale döneceği merak ediliyor. Bir diğer merak edilen mekanlardan biri de kahvehaneler oldu. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte bu mekanların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 16 Ocak'ta Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar kafeler açılacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 11.01.2021 13:33
Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar devam ederken, bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Kafe, kahvehane, lokanta gibi işletmelerin ne zaman normale döneceğini merak eden vatandaşlar, kritik toplantıdan gelecek açıklamalara kilitlendi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 16 Ocak'ta Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar kafeler açılacak mı? İşe son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, KAHVEHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, çay bahçesi, kafe, kahvehane, lokanta ve restoran gibi kısıtlamaya dahil olan işletmelerin hangi tarihte normale döneceği henüz bilinmiyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi yönünde detayların görüşülmesi bekleniyor. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili yeni gelişme oldukça ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanacak.
Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.