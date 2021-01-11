Kritik toplantı! Kafeler ne zaman açılacak? 16 Ocak'ta Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar kafeler açılacak mı?

Kafeler ne zaman açılacak? Koroanvirüs salgını nedeniyle paket servis ya da gel al hizmeti veren kafe, restoran ve lokantaların hangi tarihte normale döneceği merak ediliyor. Bir diğer merak edilen mekanlardan biri de kahvehaneler oldu. Vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte bu mekanların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kafeler ne zaman açılacak? 16 Ocak'ta Kahvehaneler, lokantalar, restoranlar kafeler açılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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