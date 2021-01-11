Kabine toplantısı son dakika: Normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Tarih açıklandı mı?

Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? 2021 yılının ilk Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Salgın nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Sokağa çıkma yasakları dahil mekanların çalışma saatleri gibi uygulanan tüm kısıtlamalar ile ilgili detayların toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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