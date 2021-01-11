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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Tarih açıklandı mı? Kabine toplantısı son dakika: Normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Tarih açıklandı mı? Son dakika... Normalleşme ne zaman başlayacak? 2021 yılının ilk Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Salgın nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Sokağa çıkma yasakları dahil mekanların çalışma saatleri gibi uygulanan tüm kısıtlamalar ile ilgili detayların toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:33
Son dakika haberi... Normalleşme ne zaman başlıyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında kıraathane, halı sahalar ve sinemalar geçici süreliğine kapanmıştı. Bazı mekanların çalışma saatlerine sınırlama getirilmişti. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti. Vaka sayısında görülen düşüş sonrası bu kısıtlamaların ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, normalleşme ne zaman başlıyor? Yasaklar ne zaman kalkacak? Tarih açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme takvimi henüz belli olmadı. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağına yönelik Kabine toplantısından çıkacak kararları beklemekte fayda var. Kritik toplantı bugün saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
OKULLAR NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
"Gündemin en önemli maddesinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin artık 6'ncı haftasındayız dolayısıyla bu tedbirlerin etkisi ne oldu sonuçları ne oldu, bunun genel bir değerlendirilmesi yapılacağını söyleyebiliriz. Merak edilen şu kısıtlamalar hafifletilecek mi dolayısıyla buna yönelik bir karar gelecek mi? Bunu bekliyoruz açıkçası. Ki Bilim Kurulunun tavsiye kararlarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıda aktaracak. Perşembe günü alınan tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Eğer tedbirlerin yeterince sonuç verdiği düşünülürse o zaman kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme gelebilir. KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: AŞI Bunun dışında aşılama çalışmaları gündemde. Çin'den gelen aşılar için analiz süreci devam ediyor ama artık sona yaklaşıldı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Uygun bulunması halinde acil kullanım onayı verilecek. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Bir yandan hastanelerde aşı odalarına yönelik çalışmalar var diğer yandan aşıların 81 ile nakledilmesi konusu var. Buna ilişkin planın masaya yatırılmasını bekliyoruz.