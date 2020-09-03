"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."