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Haberler Galeri Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğün etkinliklerinin vaka sayısını artırmasının ardından yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Bakan Koca merak edilen o soruya yanıt verdi. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:55
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Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son dakika... Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Vaka sayısının artmaması için yoğun çaba sarf edildiğine değinen Bakan Koca, son günlerde en çok merak edilen sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

"Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna Bakan Koca, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

Bu konuda birtakım tedbirlerin alındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

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Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."

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Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 273 bin 301, can kaybı 6 bin 462 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 927 test yapıldı, 1596 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Son 24 saatte 45 hasta vefat etti, 947 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 246 bin 876'ya çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, vaka sayısı 273 bin 301, vefat sayısı 6 bin 462 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.