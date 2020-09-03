HaberlerGaleriBakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Bakan Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğün etkinliklerinin vaka sayısını artırmasının ardından yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. Bakan Koca merak edilen o soruya yanıt verdi. Peki, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ankara, İstanbul, İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 09:47Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 09:55