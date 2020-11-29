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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte takvim... MEB son dakika: YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte takvim...
Son dakika... YKS konuları ne zaman açıklanacak? Sorusun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorunun yanıtı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Uzaktan eğitime devam eden öğrenciler açıklamaları yakından takip ediyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. İşte, YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte takvim...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 17:15
YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 2021 yılında gerçekleştirilecek YKS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava hazırlanan adaylar konular için araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte, YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte takvim...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 YKS KONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BELLİ OLDU MU?
Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan üniversite sınavı tarihi adaylar tarafından merakla beklenirken MEB tarafından gelen son açıklamada 2021 YKS sınav konuları ile ilgili tarih verildi. Bakan Selçuk sınavda öğrencilerin sorumlu tutulacağı konuların yılbaşında açıklanacağını duyurdu
YKS KONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınavının tarihi henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada 2021 YKS konuları ile ilgili olarak "YKS 2021'de hangi konular olduğunu yılbaşında duyuracağız" ifadelerini kullanmıştı...
YKS SINAVI NE ZAMAN?
En son gerçekleşen YKS sınavının haziran ayında gerçekleşeceği biliniyordu. 2021 YKS için henüz tarih verilmedi fakat yine aynı dönemde yapılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
YKS 2021 MÜFREDAT KONULARI NE OLACAK?
Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu.
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