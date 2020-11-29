MEB son dakika: YKS konuları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte takvim...

YKS 2021 MÜFREDAT KONULARI NE OLACAK?

Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu.

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