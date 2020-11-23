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Haberler Galeri Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cumartesi ve pazar günleri belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. En çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağının bugün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:18
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Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

Bugün yasak var mı? Türkiye'de vaka artışı nedeniyle bir takım tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu. Peki, bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

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Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

23 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 23 Kasım Pazartesi yani bugün sokağa çıkma yasağı olmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sadece hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında uygulanacak.

Bu kısıtlama, yeni bir karar alıncaya kadar geçerli olacak.

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Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat 10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

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Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:

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Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi),