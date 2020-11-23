Bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gün ve saatleri...

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cumartesi ve pazar günleri belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. En çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağının bugün uygulanıp uygulanmayacağı oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün yasak var mı? 23 Kasım Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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