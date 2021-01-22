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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Karne açılmıyor, çözümü nedir? e-Okul VBS giriş ile karne nasıl görüntülenir? 2020-2021 1. dönem karne notları... e-Karne açılmıyor, çözümü nedir? e-Okul VBS giriş ile karne nasıl görüntülenir? 2020-2021 1. dönem karne notları...
Karne notu sorgulama nasıl yapılır? İlkoku ve ortaokul öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle karneler e-Okul üzerinden alınıyor. Karnelere erişim sağlayamayan öğrenciler ve velileri, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, e-Karne açılmıyor, çözümü nedir? e-Okul VBS giriş ile karne nasıl görüntülenir? 2020-2021 1. dönem karne notları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:52
e-Karne açılmıyor, çözümü nedir? Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim, 22 Ocak'ta yani bugün ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla sonlandı. Karne notlarını merak eden öğrenciler, e-Okul üzerinden not bilgilerini sorgulayabilecekler. e-Okul ile e-Karne sorgulama işlemlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Karne açılmıyor, çözümü nedir? e-Okul VBS giriş ile karne nasıl görüntülenir? 2020-2021 1. dönem karne notları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR E-OKUL VBS GİRİŞ İLE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
e-Okul VBS ile sisteme giriş yaptıktan sonra sol sekmede yer
alan "e-Karne" butonuna tıklayın. Buradan karne notları ve aldıysanız takdir ya da teşekkür belgesini görüntüleyebilirsiniz. E-KARNE AÇILMIYOR, ÇÖZÜMÜ NEDİR?
e-Karne sayfasınız açamıyorsanız, kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.