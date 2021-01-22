E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN