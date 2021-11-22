MEB SON DAKİKA: Yarın okullar açılıyor mu? 22 Kasım'da okullar açılacak mı, var mı?
Yarın okullar açılıyor mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci Kasım ara tatilinden dönüş yapıyor. Ara tatil ne zaman bitiyor ve yarın okul var mı sorusu yanıt buldu. Binlerce kişinin yakından takip ettiği konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer net açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, yarın okullar açılıyor mu? 22 Kasım'da okullar açılacak mı, var mı?
Giriş Tarihi: 22.11.2021
00:22
Yarın okullar açılıyor mu? 22 Kasım'da okullar açılacak mı, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ara tatil ne zaman bitiyor ve yarın okul var mı sorusu yanıt buldu. Binlerce kişinin yakından takip ettiği konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer net açıklamalarda bulundu. Yarın okul var mı ve ara tatil uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, yarın okullar açılıyor mu? 22 Kasım'da okullar açılacak mı, var mı?
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YÜZ YÜZE EĞİTİME BİR HAFTALIK ARADAN SONRA DEVAM
Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Bakan Özer, "Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz." dedi.
Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."
PAZARTESİ SADECE 66 SINIF KAPALI
Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "22 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek."
ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI %93
Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının %88'e yükseldiğini belirtti. Özer, şunları söyledi: "6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı %60 idi. Bugün itibarı ile bu oranın %88'e çıkmış olması oldukça önemli.