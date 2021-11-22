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Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

İstanbul Arnavutköy'de yer alan Sazlıdere Barajı alarm veriyor. Barajın su seviyesi % 20'ye indi. Neredeyse dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:06
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Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

İstanbul'un su kaynakları olan barajlardaki su miktarı her geçen gün azalmaya devam ediyor.

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Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

ALARM VERİYOR

Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri.

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Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

YÜZDE 20'YE İNDİ

İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü.

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Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi.

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Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

BARAJIN ORTASINDA HAYVANLAR OTLUYOR

Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.