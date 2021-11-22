Sazlıdere Barajı’ndan korkutan tablo! Su seviyesi oldukça düştü

İstanbul'un su kaynakları olan barajlardaki su miktarı her geçen gün azalmaya devam ediyor. ALARM VERİYOR Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan biri. YÜZDE 20'YE İNDİ İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü. Kuraklıkla karşı karşıya kalan ve adeta dereye dönen baraj, drone ile havadan görüntülendi. BARAJIN ORTASINDA HAYVANLAR OTLUYOR Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.